IBGE: Brasil tem menos filhos e menos mães, aponta Censo Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam que as brasileiras estão tendo menos filhos e adiando cada... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h57 )

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam que as brasileiras estão tendo menos filhos e adiando cada vez mais a maternidade. A tendência, já observada em levantamentos anteriores, se consolida na amostra do Censo Demográfico 2022, divulgada nesta sexta-feira, 27.

Para entender melhor essa mudança significativa na fecundidade no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

