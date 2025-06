IBGE: número de venezuelanos no Brasil salta mais de 900 vezes em 12 anos O número de venezuelanos residentes no Brasil deu um salto de 9.364% entre 2010 e 2022, de 2,87 mil para 271,51 mil. Os dados constam... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h55 ) twitter

Imigrantes da Venezuela no Brasil passaram de 2,8 mil em 2010 para 271,5 mil em 2022 Revista Oeste - Brasil

O número de venezuelanos residentes no Brasil deu um salto de 9.364% entre 2010 e 2022, de 2,87 mil para 271,51 mil. Os dados constam na amostra do Censo Demográfico 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27.

