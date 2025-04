Imagens emocionantes de quando o futebol brasileiro era um ‘trem bão, sô’! E hoje ainda tem "craque" que reclama dos ônibus de primeiro mundo e até de certos aviões e companhias aéreas! Pode? + Leia mais notícias... Revista Oeste|Do R7 03/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cruzeiro trem - futebol

E hoje ainda tem "craque" que reclama dos ônibus de primeiro mundo e até de certos aviões e companhias aéreas! Pode?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre as emocionantes viagens do futebol brasileiro!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Frente fria: SP tem alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Inmet emite alerta de chuvas para centro-sul do Brasil

Justiça condena boate por barrar mulher trans em banheiro feminino