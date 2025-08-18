Incêndio destrói 9 ônibus em garagem no Rio de Janeiro Nove ônibus ficaram destruídos depois um incêndio em uma garagem da Viação Pavunense, localizada em Anchieta, na zona norte da cidade... Revista Oeste|Do R7 18/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h59 ) twitter

Incêndio destrói 9 ônibus em garagem na zona norte do Rio de Janeiro Revista Oeste - Brasil

Nove ônibus ficaram destruídos depois um incêndio em uma garagem da Viação Pavunense, localizada em Anchieta, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O fogo começou no último domingo, 17, e não houve registro de feridos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

