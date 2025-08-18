Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Incêndio destrói 9 ônibus em garagem no Rio de Janeiro

Nove ônibus ficaram destruídos depois um incêndio em uma garagem da Viação Pavunense, localizada em Anchieta, na zona norte da cidade...

Revista Oeste|Do R7

Incêndio destrói 9 ônibus em garagem na zona norte do Rio de Janeiro Revista Oeste - Brasil

Nove ônibus ficaram destruídos depois um incêndio em uma garagem da Viação Pavunense, localizada em Anchieta, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O fogo começou no último domingo, 17, e não houve registro de feridos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.