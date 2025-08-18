Incêndio destrói 9 ônibus em garagem no Rio de Janeiro
Nove ônibus ficaram destruídos depois um incêndio em uma garagem da Viação Pavunense, localizada em Anchieta, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O fogo começou no último domingo, 17, e não houve registro de feridos.
