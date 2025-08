Incêndio em galpões industriais de Manaus completa 24 horas

O incêndio de grandes proporções que atingiu galpões pertencentes à Effa Motors e à Valfilm da Amazônia na tarde desta terça-feira, 5, completou 24 horas. O fogo mobiliza as equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas no Distrito Industrial 2, em Manaus.

