Incrível Registro de Onça-Pretas em Ação no Pará Durante uma viagem de pesca no Rio Cururu, no Pará, pescadores presenciaram um evento raro: duas onças-pretas, no mesmo dia, e uma...

Revista Oeste|Do R7 18/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌