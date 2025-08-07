Influencers lucraram R$ 40 mi em dois anos promovendo cassinos ilegais
Uma investigação sobre promoção de jogos de azar nas redes sociais revelou que influencers acumularam cerca de R$ 40 milhões entre...
Uma investigação sobre promoção de jogos de azar nas redes sociais revelou que influencers acumularam cerca de R$ 40 milhões entre 2022 e 2024. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, apoiada por relatórios do Coaf, estima que toda a estrutura criminosa ligada à operação Desfortuna possa ter movimentado até R$ 4 bilhões nesse mesmo período.
