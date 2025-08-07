Logo R7.com
Influencers lucraram R$ 40 mi em dois anos promovendo cassinos ilegais

Revista Oeste|Do R7

Uma investigação sobre promoção de jogos de azar nas redes sociais revelou que influencers acumularam cerca de R$ 40 milhões entre 2022 e 2024. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, apoiada por relatórios do Coaf, estima que toda a estrutura criminosa ligada à operação Desfortuna possa ter movimentado até R$ 4 bilhões nesse mesmo período.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

