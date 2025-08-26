Logo R7.com
Inmet alerta para chuvas intensas e tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para esta terça-feira, 26, com previsão de chuvas intensas e tempestade...

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para esta terça-feira, 26, com previsão de chuvas intensas e tempestade em alguns Estados do Brasil, com validade até o dia seguinte. A classificação indica perigo potencial para as áreas sinalizadas.

