Inmet alerta para queda brusca de temperatura e onda de frio no Sul do país O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas para queda brusca de temperatura e onda de frio no Sul do Brasil... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h37 )

Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas para queda brusca de temperatura e onda de frio no Sul do Brasil. O órgão prevê neve em cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de ventos costeiros que devem atingir a região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta do Inmet!

