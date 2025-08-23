Logo R7.com
Inmet alerta para queda de temperatura no Sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a queda de temperatura em quatro Estados entre este sábado, 23, e este domingo...

Revista Oeste|Do R7

Alerta de declínio de temperatura para Sul e MS e alerta de tempestade no RS e SC | Foto: Reprodução/Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a queda de temperatura em quatro Estados entre este sábado, 23, e este domingo, 24. O frio deve chegar ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul e oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

