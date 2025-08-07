Logo R7.com
Inmet alerta para tempestade no Norte e frio no Sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério de Agricultura e Pecuária, emitiu alerta de tempestade para quatro Estados...

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério de Agricultura e Pecuária, emitiu alerta de tempestade para quatro Estados da região Norte e um do Nordeste. O Instituto também alertou para queda de temperatura no Sul do país, além do risco de chuvas intensas.

