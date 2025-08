Inmet alerta para tempestades em 4 Estados do Brasil O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestades em quatro Estados brasileiros. O aviso é válido até às 10am... Revista Oeste|Do R7 04/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h18 ) twitter

Em caso de rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas | Foto: Reprodução/Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestades em quatro Estados brasileiros. O aviso é válido até às 10am desta terça-feira, 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as tempestades e as precauções necessárias!

