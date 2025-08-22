Inmet alerta para tempestades no Rio Grande do Sul
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até...
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 22. O órgão classificou o aviso como de nível laranja, sinalizando “perigo”, e chamou atenção para o risco de alagamentos em algumas áreas do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 22. O órgão classificou o aviso como de nível laranja, sinalizando “perigo”, e chamou atenção para o risco de alagamentos em algumas áreas do Estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões e recomendações de segurança.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões e recomendações de segurança.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: