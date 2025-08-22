Logo R7.com
Inmet alerta para tempestades no Rio Grande do Sul

Revista Oeste|Do R7

Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 22. O órgão classificou o aviso como de nível laranja, sinalizando “perigo”, e chamou atenção para o risco de alagamentos em algumas áreas do Estado.

