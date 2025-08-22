Inmet alerta para tempestades no Rio Grande do Sul O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até... Revista Oeste|Do R7 22/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte sobre o risco de tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 22. O órgão classificou o aviso como de nível laranja, sinalizando “perigo”, e chamou atenção para o risco de alagamentos em algumas áreas do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões e recomendações de segurança.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

MapBiomas: Brasil tem quase 2,5 milhões de hectares queimados em 2025

Chuvas extremas ameaçam o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 22

Diante de ofensiva dos EUA, MST manifesta apoio à Venezuela