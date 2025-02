Inmet alerta sobre perigo de tempestades em regiões de SC O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira, 13, um alerta de chuvas intensas para a faixa leste de Santa... Revista Oeste|Do R7 13/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira, 13, um alerta de chuvas intensas para a faixa leste de Santa Catarina. Segundo o órgão, a combinação de calor e alta umidade, principalmente vinda do Oceano Atlântico, resulta no fenômeno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as tempestades que podem afetar a região!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Ciclista é morto a tiros durante assalto em bairro nobre de São Paulo

Confira o momento em que um prédio em construção desaba na zona norte de São Paulo

Chuva forte em São Paulo: confira o alerta da Defesa Civil