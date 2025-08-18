Inmet: Centro do país tem alerta vermelho por baixa umidade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para...
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para seis Estados do país devido à baixa umidade do ar.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para seis Estados do país devido à baixa umidade do ar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e detalhes sobre o alerta!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e detalhes sobre o alerta!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: