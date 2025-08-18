Inmet: Centro do país tem alerta vermelho por baixa umidade O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para... Revista Oeste|Do R7 18/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h21 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para seis Estados do país devido à baixa umidade do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e detalhes sobre o alerta!

