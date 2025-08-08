Inmet emite alerta de geada para Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo... Revista Oeste|Do R7 08/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

geada inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo, 10. Este fenômeno deve ocorrer entre 4h e 7h, com temperaturas mínimas previstas entre 3°C e 0°C em áreas afetadas.

Para mais detalhes sobre este alerta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Frente fria provoca chuva forte e queda de temperatura em São Paulo

Justiça manda governo de São Paulo indenizar presos vítimas de acidente

Neymar faz Santos liderar engajamento nas redes sociais no Brasil