Inmet emite alerta de geada para Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo...
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo, 10. Este fenômeno deve ocorrer entre 4h e 7h, com temperaturas mínimas previstas entre 3°C e 0°C em áreas afetadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo, 10. Este fenômeno deve ocorrer entre 4h e 7h, com temperaturas mínimas previstas entre 3°C e 0°C em áreas afetadas.
Para mais detalhes sobre este alerta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para mais detalhes sobre este alerta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: