Inmet emite alerta de geada para Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste

Revista Oeste|Do R7

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 8, um aviso de perigo potencial de geada para este domingo, 10. Este fenômeno deve ocorrer entre 4h e 7h, com temperaturas mínimas previstas entre 3°C e 0°C em áreas afetadas.

