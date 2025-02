Inmet emite alerta de perigo para 12 Estados; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para temporais em pelo menos 12 Estados do Brasil nesta sexta-feira, 31. Na maior parte do país, a chuva é causada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, responsável por formar uma espécie de corredor de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre os alertas e previsões do Inmet!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: