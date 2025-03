Inmet emite alerta de tempestade para Triângulo Mineiro e São Paulo A combinação de calor e umidade deve trazer tempestade, nesta quarta-feira, 26, para diversas partes do país. Entre elas, o Triângulo... Revista Oeste|Do R7 26/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h06 ) twitter

SP - CHUVAS/SP/TEMPESTADE/ALAGAMENTOS - GERAL - Motoristas são vistos presos em ponto de alagamento no final do Viaduto Antártica, perto do cruzamento com a Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, após o temporal que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira, 24. 24/01/2025 - Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

A combinação de calor e umidade deve trazer tempestade, nesta quarta-feira, 26, para diversas partes do país. Entre elas, o Triângulo Mineiro, grande parte de São Paulo, o norte do Paraná, o sul de Goiás e áreas do Mato Grosso do Sul.

