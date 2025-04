INMET emite alertas de chuvas intensas para o Brasil O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou uma série de alertas climáticos que abrangem diversas regiões do país. As previsões... Revista Oeste|Do R7 06/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 06/04/2025 - 13h26 ) twitter

Alerta do INMET | Foto: Reprodução/INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou uma série de alertas climáticos que abrangem diversas regiões do país. As previsões indicam chuvas intensas, rajadas de vento e risco moderado de transtornos como alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre os alertas e recomendações de segurança.

