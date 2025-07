Inmet emite alertas para baixa umidade e chuvas intensas em várias regiões do país O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas de perigo potencial para diferentes regiões do Brasil nesta segunda... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas de perigo potencial para diferentes regiões do Brasil nesta segunda-feira, 14. Os avisos envolvem baixa umidade do ar e chuvas intensas, com início ao longo da manhã e previsão de término até a manhã desta terça-feira, 15.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre os alertas e recomendações do Inmet!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Avião da Azul faz pouso de emergência no RJ depois de sofrer despressurização

O ‘azar de rebaixado’ já bate à porta do Timão

Vandalismo em São Paulo: ataques a ônibus começaram em janeiro, afirmam empresas