Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Inmet: Norte, Nordeste Centro-Oeste e Sudeste têm alerta para baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de "perigo", para baixa umidade para partes das regiões Norte...

Revista Oeste|Do R7

Em laranja, região do Brasil sob o alerta de perigo para baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia | Foto: Reprodução/Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de "perigo", para baixa umidade para partes das regiões Norte, Nordeste Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, nesta sexta-feira, 29.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e cuidados necessários!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.