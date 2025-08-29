Inmet: Norte, Nordeste Centro-Oeste e Sudeste têm alerta para baixa umidade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de "perigo", para baixa umidade para partes das regiões Norte, Nordeste Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, nesta sexta-feira, 29.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e cuidados necessários!
