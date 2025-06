Inmet prevê chuvas no Nordeste e calor no centro-sul em junho O mês de junho deve trazer um regime irregular de chuvas no Brasil, com acumulados acima da média no norte e leste do Nordeste, no...

Revista Oeste|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share