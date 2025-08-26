Inmet prevê chuvas normais e calor acima da média em setembro
Dados recentes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, para setembro de 2025, a maioria das regiões brasileiras terá chuvas próximas à média histórica, com exceções pontuais indicando volumes acima ou abaixo do esperado em setores específicos.
