Inmet prevê chuvas para todo o país até a próxima semana Entre esta terça-feira, 15, e a próxima segunda-feira, 21, vai chover em todo o país, porém, com menos intensidade do que as chuvas... Revista Oeste|Do R7 15/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h27 ) twitter

Chuvas

Entre esta terça-feira, 15, e a próxima segunda-feira, 21, vai chover em todo o país, porém, com menos intensidade do que as chuvas registradas na semana anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

