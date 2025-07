Inmet prevê fim de semana com chuvas no Brasil O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para esta sexta-feira, 4, em alguns Estados do Brasil... Revista Oeste|Do R7 04/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h36 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para esta sexta-feira, 4, em alguns Estados do Brasil. O litoral do Nordeste pode ser afetado a partir do próximo domingo, 6.

