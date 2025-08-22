INSS: Idosa analfabeta aparece como ‘presidente’ de associação
Moradora da periferia de Fortaleza (CE), Francisca da Silva de Souza, de 72 anos, analfabeta e viúva, descobriu que era formalmente...
Moradora da periferia de Fortaleza (CE), Francisca da Silva de Souza, de 72 anos, analfabeta e viúva, descobriu que era formalmente presidente de uma associação nacional de aposentados, mesmo sem nunca ter exercido tal função. A entidade em questão, que chegou a contar com quase 492 mil associados em maio de 2024, fazia descontos mensais diretamente dos benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Para entender todos os detalhes dessa história e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
