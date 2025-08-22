Logo R7.com
INSS: Idosa analfabeta aparece como ‘presidente’ de associação

Moradora da periferia de Fortaleza (CE), Francisca da Silva de Souza, de 72 anos, analfabeta e viúva, descobriu que era formalmente...

Moradora da periferia de Fortaleza (CE), Francisca da Silva de Souza, de 72 anos, analfabeta e viúva, descobriu que era formalmente presidente de uma associação nacional de aposentados, mesmo sem nunca ter exercido tal função. A entidade em questão, que chegou a contar com quase 492 mil associados em maio de 2024, fazia descontos mensais diretamente dos benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

