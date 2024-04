Integrante do PCC procurado por ataque a senador paraguaio é preso em Diadema (SP) Criminoso conhecido pelo apelido 'Índio' tinha... Criminoso conhecido pelo apelido 'Índio' tinha como 'função' recrutar novos membros para o Primeiro Comando da CapitalLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Integrante do PCC procurado por ataque a senador paraguaio é preso em Diadema (SP) • Previsão do tempo: clima seco atinge o Sul e parte do Sudeste nesta quarta-feira • Unicamp demite professor acusado de usar faca para ameaçar estudante Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.