Interior de SP tem queda severa de umidade nesta terça-feira, 12
Índices críticos de umidade atingem cidades do interior de São Paulo nesta terça-feira, 12, conforme alerta da Defesa Civil. Os municípios...
Índices críticos de umidade atingem cidades do interior de São Paulo nesta terça-feira, 12, conforme alerta da Defesa Civil. Os municípios de Barretos, Franca e Ribeirão Preto podem registrar apenas 11% de umidade, enquanto Araçatuba e São José do Rio Preto podem chegar a 13%, níveis considerados situação de emergência pela Organização Mundial da Saúde.
