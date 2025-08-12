Interior de SP tem queda severa de umidade nesta terça-feira, 12 Índices críticos de umidade atingem cidades do interior de São Paulo nesta terça-feira, 12, conforme alerta da Defesa Civil. Os municípios... Revista Oeste|Do R7 12/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h38 ) twitter

Centro-Oeste tem queda brusca de umidade nesta segunda-feira, 11

Índices críticos de umidade atingem cidades do interior de São Paulo nesta terça-feira, 12, conforme alerta da Defesa Civil. Os municípios de Barretos, Franca e Ribeirão Preto podem registrar apenas 11% de umidade, enquanto Araçatuba e São José do Rio Preto podem chegar a 13%, níveis considerados situação de emergência pela Organização Mundial da Saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre a situação crítica da umidade no interior paulista!

