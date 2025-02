Revista Oeste |Do R7

Interior de SP terá parque 11 vezes maior que o Playcenter A Cacau Show anunciou, em 2024, a construção de um complexo de diversão inspirado principalmente no Hershey Park, dos Estados Unidos...

A Cacau Show anunciou, em 2024, a construção de um complexo de diversão inspirado principalmente no Hershey Park, dos Estados Unidos. Sediado em Itu, cidade que fica a uma distância de 99 km de São Paulo, o Cacau Park será uma versão nacional do parque norte-americano, com várias atrações e grande potencial de impacto econômico na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes sobre essa nova atração!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: