Interpol inclui foragidos de megaoperação contra o PCC na lista vermelha

A Interpol incluiu os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), deflagrada nesta semana, na Difusão Vermelha. Com isso, eles passam a ser considerados foragidos internacionais e podem ser presos em qualquer um dos 196 países que integram a rede de cooperação policial.

