Interpol inclui foragidos de megaoperação contra o PCC na lista vermelha A Interpol incluiu os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), deflagrada nesta semana,... Revista Oeste|Do R7 31/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 12h58 )

A Interpol incluiu os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), deflagrada nesta semana, na Difusão Vermelha. Com isso, eles passam a ser considerados foragidos internacionais e podem ser presos em qualquer um dos 196 países que integram a rede de cooperação policial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

