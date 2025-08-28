Investigado por pedofilia é homenageado por Tribunal do Amazonas O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), com sede em Manaus, no Amazonas, entregou a Medalha de Honra ao Mérito Judiciário...

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), com sede em Manaus, no Amazonas, entregou a Medalha de Honra ao Mérito Judiciário a um empresário local investigado por pedofilia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender todos os detalhes dessa polêmica homenagem.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: