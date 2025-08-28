Logo R7.com
Investigado por pedofilia é homenageado por Tribunal do Amazonas

Revista Oeste|Do R7

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), com sede em Manaus, no Amazonas, entregou a Medalha de Honra ao Mérito Judiciário a um empresário local investigado por pedofilia.

