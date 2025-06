Investimento recorde derruba roubos em 20,5% no Paraná Conforme informação do governo do Paraná, o Investimento recorde da gestão nos primeiros 4 meses deste ano foi responsável por diminuir... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h36 ) twitter

Conforme informação do governo do Paraná, o Investimento recorde da gestão nos primeiros 4 meses deste ano foi responsável por diminuir em mais de 20,5% os crimes de roubo no período, na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram 5.248 crimes de roubo no 1º quadrimestre de 2025, enquanto ocorreram 6.603 ocorrências dessa mesma natureza no ano passado.

Para mais detalhes sobre essa significativa redução nos índices de criminalidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

