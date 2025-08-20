JBS indeniza motorista em R$ 20 mil por dano existencial A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a empresa JBS indenize um motorista de caminhão em R$ 20 mil... Revista Oeste|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 ) twitter

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a empresa JBS indenize um motorista de caminhão em R$ 20 mil por dano existencial, devido ao cumprimento de jornadas diárias superiores a 21 horas. O caminhoneiro, de Lins, no interior de São Paulo, relatou atuar das 6h às 22h, com apenas duas folgas mensais de 24 horas.

O caminhoneiro, de Lins, no interior de São Paulo, relatou atuar das 6h às 22h, com apenas duas folgas mensais de 24 horas.

