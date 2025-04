João Camargo, sócio da CNN Brasil, compra parte da Agência Infra

Revista Oeste |Do R7

O think tank Esfera Brasil, presidido por João Camargo, oficializou a compra de uma participação na Agência Infra, veículo especializado na cobertura do setor de infraestrutura. O anúncio deve ser feito em evento marcado para 6 de maio, na Casa ParlaMento, espaço inaugurado pelo grupo em novembro do ano passado, em Brasília.

