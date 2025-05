João Fonseca é convocado para Laver Cup e faz história no tênis brasileiro Novo astro do esporte nacional, João Fonseca vai dar mais um passo importante em sua carreira no tênis internacional. O carioca de...

Novo astro do esporte nacional, João Fonseca vai dar mais um passo importante em sua carreira no tênis internacional. O carioca de 18 anos foi anunciado nesta terça-feira, 13, como integrante da próxima edição da Laver Cup. A copa é um torneio por equipes que reúne alguns dos maiores tenistas do circuito. Ex-número 1 do mundo, o suíço Roger Federer foi quem idealizou a competição.

