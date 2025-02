João Fonseca faz história e conquista o ATP 250 de Buenos Aires

Revista Oeste |Do R7

O Brasil tem novamente um campeão em nível internacional no circuito de tênis. Na tarde deste domingo, 16, João Fonseca superou o argentino Francisco Cerundolo na final do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro venceu a final com parciais de 6-4 e 7-6.

