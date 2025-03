João Fonseca vence o 21º do mundo e vai às quartas em Phoenix Na madrugada desta sexta-feira, 14, o tenista brasileiro João Fonseca garantiu uma grande vitória no Challenger de Phoenix, nos Estados... Revista Oeste|Do R7 14/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h07 ) twitter

João Fonseca, atleta de tênis | Foto: Reprodução/Redes sociais

Na madrugada desta sexta-feira, 14, o tenista brasileiro João Fonseca garantiu uma grande vitória no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O jovem brasileiro de 18 anos derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, ex-número 21 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3. Dessa forma, ele assegurou sua vaga nas quartas de final do torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante vitória!

