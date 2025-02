João Fonseca vira ‘garoto prodígio’ do tênis mundial O título do ATP 250 de Buenos Aires de João Fonseca, conquistado neste domingo, 16, movimentou o mundo do tênis. Veículos esportivos...

O título do ATP 250 de Buenos Aires de João Fonseca, conquistado neste domingo, 16, movimentou o mundo do tênis. Veículos esportivos e associações internacionais já o tratam como uma "realidade", com apenas 18 anos. Há quem o defina como o "garoto prodígio" do esporte.

