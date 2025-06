Joesley Batista compra mansão de R$ 40 milhões em Brasília O empresário Joesley Batista, sócio majoritário do grupo J Investimentos, adquiriu uma das mansões mais caras já negociadas no Distrito...

O empresário Joesley Batista, sócio majoritário do grupo J&F Investimentos, adquiriu uma das mansões mais caras já negociadas no Distrito Federal. O imóvel, localizado na QL 24 do Lago Sul, custou cerca de R$ 40 milhões. O portal Metrópoles divulgou as informações nesta quinta-feira, 19.

