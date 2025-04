Jogador do São Paulo tem trombose pulmonar e é levado ao hospital Luiz Gustavo, volante do São Paulo e ex-jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, foi diagnosticado com trombose pulmonar...

Revista Oeste|Do R7 05/04/2025 - 22h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share