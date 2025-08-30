Jornalista é detido ao cobrir obras da COP30 em Belém
Um repórter fotográfico foi detido na última quarta-feira, 27, por guardas portuários enquanto realizava cobertura das obras no Porto de Outeiro, em Belém, para a Xinhua News Agency, agência oficial da China. O caso ocorreu na praia de Brasília, no distrito de Outeiro, onde está em andamento a reforma do terminal portuário que será utilizado durante a Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro.
