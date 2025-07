Juiz de SP absolve comediante: ‘Piadas não podem ser alvo de censura’ A decisão do juiz André Luis Rodrigo do Prado Norcia, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (SP), resultou na absolvição sumária... Revista Oeste|Do R7 17/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h18 ) twitter

Fachada do Tribunal de Justiça de São Paulo

A decisão do juiz André Luis Rodrigo do Prado Norcia, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (SP), resultou na absolvição sumária do comediante Vinícius Teixeira Lima, acusado de injúria racial. O magistrado afirmou que “a criminalização de piadas afronta o direito à liberdade de expressão” e que o direito penal não pode ser um instrumento de censura.

