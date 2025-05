Juiz plantonista manda soltar suspeito de planejar ataque a bomba em show de Lady Gaga A Justiça do Rio Grande do Sul revogou a prisão preventiva do homem que está sob suspeita de planejar um ataque a bomba durante o... Revista Oeste|Do R7 11/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 13h06 ) twitter

filmes 2024 | Coringa - Folie à Deux terá a cantora Lady Gaga como Arlequina | Foto: Warner/Divulgação Revista Oeste - Brasil

A Justiça do Rio Grande do Sul revogou a prisão preventiva do homem que está sob suspeita de planejar um ataque a bomba durante o show da cantora Lady Gaga. O espetáculo ocorreu em 3 de maio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A decisão é do juíz plantonista Jaime Freitas da Silva e atende a um pedido da defesa do preso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

