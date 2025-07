Juiz que matou ciclista enquanto dirigia embriagado ganhou salário acima de R$ 700 mil em 2025 O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, recebeu mais de R$ 700 mil em salário líquido apenas no primeiro... Revista Oeste|Do R7 27/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 20h57 ) twitter

Thais Bonatti de Andrade tinha 30 anos | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, recebeu mais de R$ 700 mil em salário líquido apenas no primeiro semestre de 2025, conforme dados do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

