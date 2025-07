‘Juízes secretos’ julgam facções em SC com voz e rosto alterados

Revista Oeste |Do R7

Em Santa Catarina, julgamentos de crimes ligados a facções armadas passarão a ser realizados por videoconferência, com juízes tendo voz e imagem distorcidas. O Tribunal de Justiça do Estado argumenta que a medida busca impedir o deslocamento de presos considerados perigosos e garantir a proteção dos envolvidos. O reconhecimento facial será o meio de identificação de testemunhas durante as audiências virtuais.

