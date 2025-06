Junho começa com frio intenso e chuvas neste domingo, 1º O primeiro dia de junho será marcado por contrastes climáticos em diferentes regiões do Brasil, com destaque para o frio intenso no... Revista Oeste|Do R7 01/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h36 ) twitter

O primeiro dia de junho será marcado por contrastes climáticos em diferentes regiões do Brasil, com destaque para o frio intenso no Sul e Sudeste, além da continuidade das chuvas em áreas do Norte e do litoral nordestino.

