Justiça absolve 7 policiais acusados de omissão na chacina do Curió, em Fortaleza

A Justiça absolveu neste domingo, 31, sete policiais militares acusados de omissão no episódio conhecido como chacina do Curió, que...

Revista Oeste|Do R7

A Justiça absolveu neste domingo, 31, sete policiais militares acusados de omissão no episódio conhecido como chacina do Curió, que provocou 11 mortes na região da Grande Messejana, em Fortaleza, em novembro de 2015. O júri popular concluiu que os agentes, embora estivessem em serviço e presentes na área, não poderiam ser responsabilizados por não terem impedido os assassinatos.

