Justiça absolve líder sem-teto acusada de extorsão em SP

Invasão sem-teto no Hotel Cambridge, no centro de São Paulo | Foto: Facebook/Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu, nesta sexta-feira, 25, a artista Preta Ferreira e sua mãe, Carmen Silva, coordenadora do Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), da acusação de extorsão contra moradores da invasão do Hotel Cambridge, localizada no centro da capital paulista. A denúncia se referia a fatos ocorridos em agosto de 2019.

