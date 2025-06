Revista Oeste |Do R7

Justiça altera título de nomeação de juiz ‘inglês’ depois de descoberta sobre dupla identidade O juiz aposentado Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield teve o nome alterado no título de nomeação por uma decisão...

O juiz aposentado Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield teve o nome alterado no título de nomeação por uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O título de nomeação é o documento que formaliza a convocação do candidato aprovado em concurso público.

Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: