Justiça autoriza jovem a remover nome de pai abusador de seu documento

Certidão de Nascimento ilustrativa, em alusão à matéria da mudança dos documentos no Brasil

A Justiça do Amazonas atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e autorizou que uma jovem removesse da própria certidão de nascimento e demais documentos os nomes do pai e dos avós paternos. O caso foi divulgado nesta quarta-feira, 9.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

